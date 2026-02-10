 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Waterschap verhoogt waterpeil rond Ouddorp vanwege mogelijk droog voorjaar

Foto

Het Waterschap Hollandse Delta heeft op 6 februari 2026 aangekondigd dat het waterpeil in een aantal gebieden rond Ouddorp verhoogd wordt. Deze maatregel wordt genomen in verband met de verwachting van een mogelijk droog voorjaar. Het waterschap wil zo zorgen voor voldoende waterreserves in de regio, waar weinig of geen mogelijkheden zijn om extra zoet water aan te voeren. Door nu al het peil te verhogen, hoopt het waterschap water vast te houden, wat later van groot belang kan zijn in het geval van droogte.

De verhoging is bedoeld om tekorten in gebieden zonder externe watervoorziening te voorkomen. Het waterschap blijft de weersvoorspellingen nauwlettend volgen en kan, indien nodig, het peil verder aanpassen, zowel door het te verlagen als door het verder te verhogen richting het zomerpeil, afhankelijk van de omstandigheden.

Dinsdag 10 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

