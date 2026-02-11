Vmbo-leerlingen exposeren eigen foto's op Beroepscampus

Veertien vierdejaars vmbo-leerlingen van de RGO Beroepscampus en de Prins Maurits Beroepscampus hebben op vrijdag 6 februari 2026 hun eindwerk gepresenteerd tijdens een fototentoonstelling op de beursvloer van de Beroepscampus. De expositie was het resultaat van het keuzevak Fotografie, dat zij de afgelopen zes maanden volgden binnen het profiel Dienstverlening & Producten.

Het keuzevak kwam tot stand door een samenwerking tussen docent Eva Meijer van de RGO Beroepscampus en fotograaf Anniek van Zadelhoff. Meijer verzorgde de theorie en oefenopdrachten, terwijl Van Zadelhoff praktijklessen gaf. Tijdens de lessen maakten de leerlingen kennis met verschillende vormen van fotografie, zoals product-, portret- en landschapsfotografie. Ook leerden zij hoe zij foto’s konden bewerken.

Drie winnaars

Voor de expositie selecteerde iedere leerling één foto om verder uit te werken. Deze foto’s werden op groot formaat getoond aan het publiek. Een jury, bestaande uit wethouder Berend Jan Bruggeman, Jeanne de Jong van fotoclub De Rarekiek en Anniek van Zadelhoff, beoordeelde de inzendingen. Daarbij werd gekeken naar creativiteit, techniek en uitvoering. De jury wees drie winnaars aan: Levi de Waal, Amy van Wijk en Luuk Broekhuis.

Volgens de juryleden liet de tentoonstelling zien dat leerlingen door fotografie anders leren kijken naar hun omgeving. Ook docent Eva Meijer gaf aan dat de leerlingen in korte tijd duidelijke stappen hebben gezet. Na afloop ontvingen alle deelnemers een certificaat als afsluiting van het project.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel