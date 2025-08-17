Automobilist slaat alarm na vreemde ontmoeting bij ongeval

In de nacht van zondag 17 augustus 2025 zijn de hulpdiensten rond 00:50 uur opgeroepen voor een melding van een motor in de sloot langs de N498 bij Achthuizen.

Een passerende automobilist werd ter hoogte van het ongeval aangesproken door een persoon die aangaf dat er iemand vermist was. Mede door een taalbarrière vertrouwde de automobilist de situatie niet, waarop hij besloot door te rijden en de politie te alarmeren.

Bij aankomst van de hulpdiensten bleek de persoon die de automobilist had aangesproken te zijn verdwenen. Omdat onduidelijk was of er daadwerkelijk slachtoffers bij het ongeval betrokken waren, doorzocht de brandweer de sloot en de directe omgeving. Ook werd een politiehelikopter ingezet om vanuit de lucht te zoeken.

Na een uitgebreide zoekactie werd niemand aangetroffen. De hulpdiensten konden daarop terugkeren naar hun posten.

Door Internetredactie Omroep Archipel