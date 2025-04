Badstrand Twins bij De Punt officieel heropend na opknapbeurt

Wethouder Henk van Putten, Sandra den Adel van Staatsbosbeheer en de restauranthouder van het restaurant aan de Punt bij Ouddorp openden woensdag 26 maart 2025 het opgeknapte badstrand Twins aan het Grevelingenmeer door het uitrollen van handdoeken.

Inwoners en bezoekers kunnen weer genieten van een aantrekkelijk, toegankelijk en toekomstbestendig strand. Wethouder Henk van Putten opende het programma en sprak zijn trots uit over het eindresultaat: “Eindelijk is het zover: het strandje is klaar. Na een lange en soms lastige weg kunnen we nu écht genieten van het resultaat. Ik ben blij dat we, samen met onze partners, zijn blijven zoeken naar oplossingen. Het is een mooie aanvulling voor de omgeving, iets waar we trots op mogen zijn.”

Speeltuin

Het strandgebied is al jaren populair bij inwoners, gezinnen en toeristen. Toch was er behoefte aan verbetering. Het strand heeft nu nieuwe ligweides, een speeltuin, een steiger en extra parkeergelegenheid. Ook is het strand rolstoeltoegankelijk gemaakt. De voorbereiding van het project duurde lang, onder meer door regels rondom natuur en stikstof. Uiteindelijk is het strand CO₂-neutraal opgeknapt. Het Bestuurlijk Overleg Grevelingen maakte de kwaliteitsimpuls mogelijk met een financiële bijdrage. De opknapbeurt kwam daarnaast tot stand dankzij samenwerking tussen onder meer Staatsbosbeheer, dorpsraad Ouddorp, Catpoint, restaurant Twins, het RTM-museum, het Gehandicapten Platform GO en de gemeente.

Natuurgebied

Ook grondeigenaar van het strand Staatsbosbeheer, verantwoordelijk voor het omliggende natuurgebied en betrokken bij het ontwerp, kijkt tevreden terug op het proces. Sandra den Adel, provinciehoofd van Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta, spreekt haar waardering uit voor de realisatie van het ontwerp: “Het is een plek die aansluit bij de wensen van bezoekers én recht doet aan de kwaliteit van dit unieke natuurgebied. Dit project laat zien wat er mogelijk is als partijen rondom de Grevelingen samen optrekken.”

Voorzitster Ellen Mastenbroek van de Dorpsraad Ouddorp benadrukte tijdens de opening hoe belangrijk het strandje is voor het dorp: "We hebben ons hier als dorpsraad lang voor ingezet. Het is mooi om te zien dat het nu eindelijk gelukt is. Het is prachtig geworden. Het strandje heeft weer toekomst : een leuke plek voor iedereen."

Door Internetredactie Omroep Archipel