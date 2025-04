Muziek verbindt op het Flakkees Korenfestival

Op vrijdag 4 april 2025 vindt opnieuw het Flakkees Korenfestival plaats in de Grutterswei in Oude-Tonge. Het festival brengt koren van het eiland samen voor een avond vol uiteenlopende muziekstijlen.

Na een moeilijke periode (corona), waarin tradities als het Vier-Koren-Festival tijdelijk stopten, is het evenement in een nieuw jasje gestoken. Organisator Jan Koppelman vertelde in het radioprogramma Op de Hoagte over het festival.

Van Vier-Koren-Festival naar Flakkees Korenfestival

Het Flakkees Korenfestival heeft zijn oorsprong in het bekende Vier-Koren-Festival, dat jarenlang een jaarlijks hoogtepunt was op Goeree-Overflakkee. De coronamaatregelen dwongen het festival tot een abrupt einde. In 2023 werd het festival echter weer nieuw leven ingeblazen, dit keer onder de naam Vijf-Koren-Festival. Vorig jaar werd de naam opnieuw aangepast naar het Flakkees Korenfestival, wat niet alleen de muzikale variëteit weerspiegelt, maar ook de breedte van de deelnemende koren uit de regio.

Van Bach tot de Beatles

Het festival biedt voor ieder wat wils, van klassieke koorstukken tot hedendaagse popnummers. De verschillende koren die optreden, zoals de Amazing Singers, Roll Around, Excelsior, The Blue Stocking Singers en Advendo, zorgen voor een afwisselend programma. Jan Koppelman, penningmeester en zanger bij de Amazing Singers, vertelt: "We hebben echt een gevarieerd programma. De Amazing Singers brengen vooral nummers uit de jaren ’60 en ’70, terwijl andere koren zoals Excelsior zich ook wel eens op Bach en de Beatles richten."

Daarnaast zijn de Blue Stocking Singers een volledig dameskoor en treedt Advendo met zijn klassiek en musical-georiënteerde repertoire op. Roll Around brengt juist een frisse wind met een meer hedendaagse popvibe in zowel het Nederlands als het Engels. Koppelman benadrukt dat het Flakkees Korenfestival een avond is die iedereen zal aanspreken, of je nu van klassiek, pop of musical houdt.

Voor meer informatie over kaarten kan men terecht op de website www.flakkeeskorenfestival.nl of contact opnemen met Jan Koppelman via info@flakkeeskorenfestival.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel