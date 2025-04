Ada Grootenboer voorgedragen voor nieuwe termijn als burgemeester

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman is door de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee aanbevolen voor een herbenoeming als burgemeester. De gemeenteraad besloot vanavond, donderdag 3 april 2025, tijdens een raadsvergadering tot de voordracht. De aanbeveling voor herbenoeming is zorgvuldig voorbereid door een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, bestaande uit alle fractievoorzitters.

Eerste kroonbenoemde burgemeester

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman is 59 jaar. Ze begon op 3 september 2013 als de eerste kroonbenoemde burgemeester van de toen nog nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Ze is de gemeenteraad dankbaar voor het in haar gestelde vertrouwen.

Burgemeester Grootenboer geniet nog steeds elke dag van het burgemeesterschap en van het eiland. “Ik vind het een voorrecht om burgemeester van deze mooie gemeente te zijn. Ik krijg, ook na 11,5 jaar burgemeesterschap, nog elke dag energie van het goede doen voor ons eiland en haar inwoners en ondernemers”, aldus de burgemeester.

Ze constateert dat er vanaf 2013 veel veranderd is op lokaal, nationaal en internationaal vlak. “We hebben te maken met grote complexe uitdagingen. Dat vraagt van het gemeentebestuur politieke moed en bestuurskracht. En het vraagt een betrokken, bekwame en betrouwbare organisatie. Samen met gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie blijf ik me graag inzetten voor onze gemeente.”

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat nu via de commissaris van de Koning in Zuid-Holland naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op voordracht van de minister kan vervolgens de burgemeester bij Koninklijk Besluit worden herbenoemd.

Door Internetredactie Omroep Archipel