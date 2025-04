Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in samenwerking tegen cyberaanvallen

Ook ziekenhuizen kunnen slachtoffer worden van een cyberaanval. De gevolgen daarvan kunnen rampzalig zijn, voor patiënten en medewerkers. Daarom werkt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland samen met andere ziekenhuizen in de regio aan een sterke, gezamenlijke aanpak voor cybersecurity.

Binnen het samenwerkingsverband Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) is, in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, één regionaal responsplan opgesteld. Dit plan zorgt ervoor dat alle ziekenhuizen op dezelfde manier en goed gecoördineerd kunnen reageren bij een digitale dreiging. Het maakt het mogelijk om 24 uur per dag hulp te vragen aan collega’s van andere ziekenhuizen, als dat nodig is.

De werkgroep cybersecurity van SRZ bestaat sinds 2021 en brengt verschillende partijen samen: informatiebeveiligingsspecialisten van de ziekenhuizen, maar ook ketenpartners zoals Z-CERT, de Veiligheidsregio, de politie en de gemeente Rotterdam.

Crisis

Samenwerken is hierbij het sleutelwoord. Door kennis te delen en elkaar te ondersteunen, staan de ziekenhuizen sterker in tijden van crisis. Het gezamenlijke plan is dan ook niet in beton gegoten – het blijft in ontwikkeling. Maar we zijn nu beter voorbereid dan ooit, zeggen de betrokken experts.

Het regionale responsplan is nooit af, maar zo staan de ziekenhuizen wel veel sterker dan voorheen, legt Dennis Verschuuren, Information Security Officer van het Maassstad Ziekenhuis uit. Hij is één van de trekkers van de werkgroep cybersecurity. “In het responsplan zijn processen zo ingeregeld dat de kennis en samenwerking rondom cybersecurity niet langer ad hoc is, maar dat het gestructureerd vastligt. De afspraken in het plan zorgen ervoor dat de samenwerking en kennis rondom cybersecurity goed zijn vastgelegd.”

Jos Toet, Information Security Officer van Franciscus en ook één van de trekkers van de werkgroep cybersecurity, stelt: 'De belangrijkste winst van dit responsplan is misschien wel dat de afzonderlijke ziekenhuizen het onderwerp hoog op de agenda hebben staan. Dat is nodig, want de dreiging van cyberaanvallen neemt toe, dus we moeten ons voorbereiden op situaties waarbij elke seconde telt.'

Gevoelige gegevens

"Ziekenhuizen verwerken veel gevoelige informatie die van vitaal belang is voor het leveren van goede zorg', stelt Albert van Wijk, bestuurder IJsselland Ziekenhuis en voorzitter van de SRZ. “We moeten ons uiterste best doen om die informatie te beschermen en medewerkers van actuele betrouwbare informatie te voorzien. Mocht het onverhoopt gebeuren dat de benodigde informatie niet meer beschikbaar of bereikbaar is, dan moeten we een goed responsplan hebben, zodat we direct kunnen ingrijpen en de impact voor de regio kunnen bepalen. Elk ziekenhuis kan hiermee te maken krijgen, dus hebben we de handen inééngeslagen.”

Door Internetredactie Omroep Archipel