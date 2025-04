Jan Wisse stopt met zijn autobedrijf na 26 jaar

Na 26 jaar neemt de 62-jarige Jan Wisse afscheid van zijn garagebedrijf. De ondernemer vindt het tijd om te stoppen en zich te richten op zijn hobby’s. Toch blijft hij nog sleutelen: één brug houdt hij voor zichzelf, zodat hij aan zijn eigen auto en die van zijn dochters kan werken. "Het is mooi geweest. Het is jammer voor mijn vaste klanten, maar ik moet ook aan mezelf denken, gezien mijn leeftijd en gezondheid," licht Wisse toe.

Voor dochter Janneke, die jarenlang meewerkte in het bedrijf, breekt eveneens een nieuw hoofdstuk aan. Ze handelt de laatste administratieve taken af en leest de vele dankbetuigingen die per e-mail binnenstromen. "Klanten vinden het jammer, maar begrijpen het," zegt ze. Zelf keert ze terug naar haar oude werkgever in Schiedam. "Stiekem ben ik wel blij dat ik straks niet meer op en neer naar Dirksland hoef te rijden," voegt ze lachend toe.

Nieuwe plannen en toekomstplannen

Wisse heeft geen spijt van zijn besluit en ziet uit naar zijn vrije tijd. "Ik heb mijn caravan, mijn hond en ga lekker fietsen. Als keurmeester kan ik bijspringen als collega’s hulp nodig hebben."

Het pand aan de Spuikolk wordt opgedeeld in drie units voor verhuur. Eén ondernemer heeft zich al gemeld voor een werkplaats gericht op restauratie en onderhoud van auto’s.

