Brand in achtertuin van woning veroorzaakt flinke schade

Op woensdagavond 2 april 2025 is er brand uitgebroken in de achtertuin van een woning aan de Hazelaar in Melissant. Wat precies de oorzaak is en wat er in brand heeft gestaan, is nog niet bekend.

De brand veroorzaakte flinke schade aan de woning. De achterzijde raakte zwartgeblakerd door de vlammen en rookontwikkeling. De bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken op mogelijke rookinhalatie. De brandweer heeft in aangrenzende woningen metingen verricht op de aanwezigheid van koolmonoxide (CO).

Door Internetredactie Omroep Archipel