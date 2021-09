Bakker Bleumink tijdelijk gesloten door kleine brand

Brood halen bij bakker Bleumink in Stellendam liep zaterdag 4 september 2021 anders dan verwacht. Omstreeks 09:00 uur werd er brand ontdekt en moest iedereen het pand verlaten. De brand ontstond door kortsluiting. Terwijl er een bluspoging werd gedaan werd de brandweer gealarmeerd.

Een brandweerwoordvoerder meldde dat brandweerlieden enkele sloopwerkzaamheden hebben moeten verrichten om te controleren of de brand niet was doorgeslagen. De bakker is in ieder geval maandag 6 september nog gesloten. Op die dag wordt o.a. bekeken hoelang de herstelwerkzaamheden zullen duren en wanneer de winkel weer open kan.