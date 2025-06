Dief steelt voor 1.400 euro aan opzetborstels

Een man heeft op vrijdagmiddag 11 april voor maar liefst 1.400 euro aan opzetborstels gestolen bij de Kruidvat aan de Westdijk in Middelharnis. De politie is op zoek naar de dader en roept de hulp in van het publiek.

Rond 14:30 uur loopt de man de winkel binnen. Bij het schap met opzetborstels gaat hij doelgericht te werk: hij stopt tientallen opzetborstels in een tas van Action. Na ongeveer tien minuten laat hij de gevulde tas achter in een hoekje van de winkel, loopt weg en keert later terug om de tas op te halen. Hij verlaat vervolgens de winkel zonder te betalen.

De man is goed op beeld vastgelegd en de politie vermoedt dat hij vaker toeslaat, mogelijk ook buiten de regio. Opzetborstels zijn vanwege hun hoge waarde populair onder winkeldieven.

Herken jij deze man? Informatie doorgeven kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

