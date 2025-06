De zon doet een mens goed. Je voelt je door de zon vaak vrolijker en ontspannen. Zonlicht helpt ook bij de aanmaak van vitamine D. Dat is belangrijk voor sterke botten en een goede weerstand. Toch is te veel zon niet gezond. Uv-straling kan je huid beschadigen en op de lange termijn huidkanker veroorzaken. Om inwoners en bezoekers te helpen zich beter te beschermen, zijn er nu twee smeerpalen met zonnebrandcrème geplaatst op Goeree-Overflakkee. Je vindt ze bij de ingang van het strand op het Havenhoofd in Middelharnis en bij speeltuin De Flipjes in Ouddorp.

Wat zijn smeerpalen?

Smeerpalen zijn zonnebrandpalen met een dispenser. Ze geven gratis zonnebrandcrème af. Handig als je je eigen zonnebrand bent vergeten. Je houdt je hand onder de sensor en er komt automatisch een beetje crème uit. De crème heeft factor 30 en is geschikt voor alle huidtypes. Ook voor kinderen.

Wethouder Petra ’t Hoen vindt het belangrijk dat inwoners zich goed beschermen tegen de zon en is blij met deze smeerpalen: “Jezelf insmeren zou net zo normaal moeten zijn als je jas aantrekken bij regen. Of je nu jong bent of oud: zonbescherming is voor ons allemaal van belang. Daar zetten we ons als gemeente graag voor in.”

Zonbescherming extra belangrijk voor kinderen

Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de zon. Hun huid is nog in ontwikkeling en herstelt minder goed na verbranding. Als een kind verbrandt, is de kans op huidkanker op latere leeftijd groter. In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen hiermee te maken. In onze regio, Rotterdam-Rijnmond, komt het zelfs vaker voor dan in de rest van het land. Vaak zie of voel je schade aan je huid pas later. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Bescherm jezelf: weren, kleren, smeren

Gelukkig kun je huidkanker vaak voorkomen. Check de zonkracht op de weer-app van het KNMI of Weeronline voordat je naar buiten gaat. Is de zonkracht 3 of hoger? Bescherm jezelf dan met deze drie simpele maatregelen:

• Weren: zoek de schaduw op

• Kleren: draag bedekkende kleding

• Smeren: gebruik zonnebrandcrème van minimaal factor 30

GGD-campagne 'Gezond in de Zon'

De komende tijd doet de gemeente mee aan de campagne Gezond in de Zon van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Dit gebeurt door bewustwording te creëren over verstandig zongedrag en bijvoorbeeld meer schaduwrijke en zonveilige plekken te realiseren in de openbare ruimte bij scholen, sportverenigingen en kinderopvanglocaties. De campagne is vooral gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar.

Meer informatie

Wil je weten hoe jij je beter kunt beschermen tegen de zon? Kijk dan op www.voorkomhuidkanker.nl. Meer weten over het project? Ga dan naar www.ggdrr.nl/gezondindezon.

Door Internetredactie Omroep Archipel