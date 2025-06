Werkzaamheden en afsluitingen A29 en Haringvlietbrug

Rijkswaterstaat voert van dinsdag 1 juli tot en met zondag 6 juli 2025 werkzaamheden uit aan de snelweg A29 en aan de Haringvlietbrug. Tijdens deze periode wordt de weg geasfalteerd, de berm gemaaid en de brug geveegd. Ook vinden laswerkzaamheden plaats in het vaste deel van de Haringvlietbrug.

De werkzaamheden zorgen voor diverse afsluitingen op de A29:

Afsluitingen richting Bergen op Zoom

Dinsdag 1 juli van 19:00 tot woensdag 2 juli 06:00 uur

Woensdag 2 juli van 19:00 tot donderdag 3 juli 06:00 uur

Donderdag 3 juli van 22:00 tot vrijdag 4 juli 05:00 uur

Het gaat om het traject tussen oprit Oud-Beijerland (21) en knooppunt Hellegatsplein.

Weekendafsluitingen Haringvlietbrug (A29)

Richting Rotterdam: van vrijdag 4 juli 22:00 tot zondag 6 juli 23:59 uur

Richting Bergen op Zoom: van zaterdag 5 juli 04:00 tot zondag 6 juli 23.:59 uur

Parallelbaan (beide richtingen): van zaterdag 5 juli 04:00 tot zondag 6 juli 23:59 uur

Verkeer wordt omgeleid via alternatieve routes. Weggebruikers wordt aangeraden om goed op de borden te letten en rekening te houden met extra reistijd. Meer informatie over de afsluitingen en omleidingen is hier te vinden.

Door Internetredactie Omroep Archipel