Auto tegen boom: meerdere gewonden

Donderdagavond 26 juni 2025 is vlak voor middernacht een auto tegen een boom gebotst op de N498 tussen Achthuizen en Oude-Tonge. Bij het eenzijdige ongeval raakten de inzittenden van het voertuig gewond.

Twee ambulances kwamen ter plaatse om medische hulp te verlenen aan de slachtoffers. Na behandeling zijn beide ambulances naar het ziekenhuis gereden. Een bergingsbedrijf heeft het beschadigde voertuig afgevoerd. Tijdens de hulpverlening kon het verkeer stapvoets langs het ongeval passeren. Ondanks de afzetting en aanwijzingen ter plaatse werd onvoldoende snelheid verminderd, wat de veiligheid van hulpverleners in gevaar bracht.

