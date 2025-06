Grote rookwolk in Middelharnis door brand

Aan het Rubensplein in Middelharnis is donderdagmiddag 26 juni 2025 rond 15:05 uur brand uitgebroken in een overkapping/schuurtje. Door de brand was er een grote rookwolk te zien boven het dorp. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en wist de brand onder controle te krijgen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Vanwege onduidelijkheden over het ontstaan van de brand is het Team Brandonderzoek van de brandweer direct ingeschakeld. De politie heeft de locatie tot plaats delict verklaard om sporenonderzoek mogelijk te maken.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel