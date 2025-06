Fietsbrug bij sluis Middelharnis tijdelijk buiten gebruik

De fietsbrug bij de sluis in Middelharnis is op dinsdag 1 juli tijdelijk niet te gebruiken vanwege werkzaamheden aan de stroomvoorziening. De afsluiting geldt van 09:00 tot 16:00 uur.

Tijdens deze periode is het niet mogelijk om de brug te gebruiken tussen de West Havendijk en de overzijde. Fietsers en voetgangers wordt aangeraden om een alternatieve route te kiezen.

De werkzaamheden zijn nodig voor het onderhoud aan de elektrische systemen van de brug. De gemeente biedt haar excuses aan voor het eventuele ongemak.

Door Internetredactie Omroep Archipel