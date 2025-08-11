Beach Cleanup Tour doet Goeree-Overflakkee aan

Stichting De Noordzee maakt samen met duizenden vrijwilligers de Nederlandse kust schoon tijdens de jaarlijkse Boskalis Beach Cleanup Tour, die in 2025 plaatsvindt van 1 tot en met 15 augustus. In 30 etappes worden duizenden kilo’s afval en tienduizenden sigarettenpeuken van het strand gehaald. Op 6 augustus was de Brouwersdam bij Ouddorp aan de beurt, gevolgd door de Kwade Hoek in Stellendam op 7 augustus.

De Beach Cleanup Tour is een initiatief van Stichting De Noordzee, die sinds 2013 elke zomer samen met duizenden vrijwilligers in actie komt om de hele Noordzeekust schoon te maken. De stichting wil daarmee niet alleen opruimen, maar ook het probleem structureel oplossen. De actie loopt dit jaar van 1 tot en met 15 augustus en bestaat uit 30 etappes verspreid over de gehele kustlijn. Tijdens eerdere edities werden er tienduizenden kilo’s afval en enorme hoeveelheden sigarettenpeuken opgeruimd.

Peuken

Vooral sigarettenpeuken worden tijdens de actie veel gevonden. In 2024 werden er meer dan 70.000 opgeraapt. Deze peuken bestaan voor een groot deel uit plastic en bevatten schadelijke stoffen. Ze vallen uiteen in microplastics en kunnen volgens de organisatie tot wel 1.000 liter zeewater vervuilen. Ze worden bovendien regelmatig teruggevonden in de magen van vissen, vogels en zeezoogdieren.

Meer informatie is te vinden op www.beachcleanuptour.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel