Belang van telefoonnummer op surfspullen: KNRM waarschuwt

Nu het voorjaar is begonnen, ziet de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) een duidelijke toename in het aantal reddingsacties voor (kite)surfers. Elk jaar in april is er sprake van een piek in het aantal meldingen, mede veroorzaakt door de combinatie van koud zeewater, zachtere lucht en plotselinge weersomslagen. Surfers raken in de problemen of verliezen hun surfspullen, wat leidt tot kostbare, en soms onnodige, zoekacties op zee.

In 2024 rukte de KNRM zo’n 200 keer uit voor golfsurfers, windsurfers en kitesurfers. In meer dan de helft van die gevallen bleek de surfer al veilig aan wal, terwijl zijn/haar surfspullen nog op zee dreven. Elke melding wordt serieus genomen, want als een surfer écht in nood is, kan de situatie binnen enkele minuten levensbedreigend worden. Zolang er geen contact gelegd kan worden met de eigenaar van gevonden surfspullen, vaart de KNRM altijd uit.

Voorkom onnodige zoekacties: zet je telefoonnummer op je surfspullen.

Om onnodige zoekacties te voorkomen en reddingscapaciteit beschikbaar te houden voor echte noodsituaties, roept de KNRM surfers op om hun surfspullen te voorzien van een telefoonnummer. Dit kan eenvoudig met een BeTraceable-sticker: een waterbestendige sticker met contactgegevens die op boards of andere surfspullen geplakt kan worden.

Hoe werkt het?

Wanneer surfspullen zonder eigenaar worden aangetroffen op zee of strand, neemt de Kustwacht of KNRM contact op met het telefoonnummer op de sticker. Is de surfer veilig aan wal, dan wordt de zoekactie direct afgeblazen. Dit bespaart kostbare tijd, geld en inzet van reddingsdiensten.

Oproep aan surfers

De KNRM roept alle surfers, kitesurfers, windsurfers en andere watersporters op hun spullen te labelen met een Be Traceable-sticker. "De kosten van onnodige zoekacties kunnen oplopen tot duizenden euro's. Door simpelweg je surfspullen te voorzien van Be Traceable-stickers met contactgegevens, kunnen we dit samen voorkomen," zegt John Geel, Hoofd Techniek en Operaties bij de KNRM.

De KNRM is een goed doel en stuurt geen rekening. Het werk wordt volledig gefinancierd door donateurs, stichtingen, bedrijven en nalatenschappen, zonder overheidssteun. "Het gebruik van deze stickers is een simpele maar effectieve manier om ons werk efficiënter te maken en onnodige zoekacties te voorkomen."

Naast het gebruik van Be Traceable-stickers benadrukt de KNRM ook het belang van het vooraf informeren van familie of vrienden over surfplannen, het surfen met een buddy en het doen van een melding bij de Kustwacht als spullen achterblijven op zee.

Gevonden of verloren spullen?

Bel altijd de Kustwacht. Telefoonnummer: 0900-0111 of +31 88 958 4040. Tip: sla het nummer op in je telefoon.

3 tips voor surfers:

Label je spullen: Voorzie je board, kite of andere uitrusting van een BeTraceable-sticker met je telefoonnummer. Meld gevonden of verloren surfspullen: Bel de Kustwacht via 0900-0111 of +31 88 958 4040. Informeer anderen: Laat iemand weten waar en wanneer je gaat surfen en surf met een buddy.

Bestel je Be Traceable-sticker

Surfers kunnen eenvoudig Be Traceable-stickers bestellen via Bestel jouw Be Traceable-sticker | KNRM. Met slechts een paar klikken ligt jouw persoonlijke sticker binnenkort op de deurmat, klaar om op je surfspullen geplakt te worden. Word #betraceable en help mee onnodige zoekacties te voorkomen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel