Bestuurder blaast positieve alcoholtest na aanrijding

Donderdagavond 16 oktober 2025 is een bestuurder van een bestelauto tegen een boom gereden op de Oudelandse­dijk in de polder bij Oude-Tonge. Het betrof een eenzijdig ongeval.

Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurder is in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis in Dirksland.

Volgens de politie bleek uit een blaastest dat de man onder invloed van alcohol verkeerde. Bloedonderzoek moet uitwijzen hoe hoog het alcoholpromillage precies was.

Een berger heeft het beschadigde voertuig meegenomen. Ook de boom kwam er niet ongeschonden vanaf.

