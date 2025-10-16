 Luister radio: De late avond of kijk live TV

Bestuurder blaast positieve alcoholtest na aanrijding

Foto behorende bij Bestuurder blaast positieve alcoholtest na aanrijding
Foto behorende bij Bestuurder blaast positieve alcoholtest na aanrijding
Foto behorende bij Bestuurder blaast positieve alcoholtest na aanrijding

Donderdagavond 16 oktober 2025 is een bestuurder van een bestelauto tegen een boom gereden op de Oudelandse­dijk in de polder bij Oude-Tonge. Het betrof een eenzijdig ongeval.  

Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurder is in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis in Dirksland.

Volgens de politie bleek uit een blaastest dat de man onder invloed van alcohol verkeerde. Bloedonderzoek moet uitwijzen hoe hoog het alcoholpromillage precies was.

Een berger heeft het beschadigde voertuig meegenomen. Ook de boom kwam er niet ongeschonden vanaf. 

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Donderdag 16 oktober 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Relatief weinig mensen fietsen naar werk op Goeree-Overflakkee
Foto
196 bezwaarschriften in 2024: veel gemeentelijke besluiten onduidelijk
Foto
Organisaties ontmoeten elkaar tijdens bijzondere bustour
Foto
Omroep Archipel brengt mini-serie over Jeugdbrandweer Den Bommel
Foto
Mini-vuilniswagen helpt boa's fout afval op te sporen
Foto
Jip kweekt de hoogste zonnebloem
Foto
Start bouw sociale huurwoningen Goedereede eind 2025
Foto
Olijke Ozzies winnen Legpuzzelkampioenschap
Foto
Ongeval met twee voertuigen op de N215
Foto
Jaarlijkse Veteranendag brengt oud-gedienden samen