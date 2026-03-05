Bevallen met VR-bril nu mogelijk in Dirksland





Zwangere vrouwen in het Verloskundig Centrum CuraVita van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland kunnen sinds 2 maart 2026 gebruik maken van een VR-bril die hen helpt te ontspannen tijdens de bevalling. De innovatieve techniek maakt gebruik van virtual reality om vrouwen rustgevende beelden te tonen en hen te begeleiden bij ademhalingsoefeningen. Dit biedt een nieuwe manier van pijnbestrijding en zorgt voor meer focus en ontspanning tijdens de bevalling.

De zogenoemde BirthCoach VR-bril is ontworpen om vrouwen tijdelijk los te maken van hun omgeving. Door middel van de bril kunnen zij beelden zien van bijvoorbeeld een strand of bergen, terwijl zij ademhalingsoefeningen en ontspanningstechnieken volgen. Deze benadering helpt om de vrouw te kalmeren en zich beter te concentreren op de bevalling. Amy, zorgcoördinator bij het centrum, vertelt: "Je bent voor je gevoel even helemaal weg uit de kamer. Dat geeft rust en focus."

Vanaf de eerste wee

De VR-bril kan vanaf de eerste weeën worden ingezet, en blijft bruikbaar tot de volledige ontsluiting is bereikt. Vrouwen geven aan dat het fijn is om iets te hebben om zich op te richten tijdens de bevalling. Verloskundige Chantal merkt op: "Het helpt vrouwen om beter te ontspannen. Ook tijdens controles of ingrepen kan de bril worden gebruikt, bijvoorbeeld bij angst voor het prikken van een infuus."

Minder pijn door ontspanning

Het gebruik van de VR-bril draagt bij aan de ontspanning van de zwangere vrouw, wat op zijn beurt de aanmaak van endorfine stimuleert. Dit is een natuurlijke pijnstiller die het lichaam zelf aanmaakt. Door de VR-bril te gebruiken, kan de vrouw de bevalling als minder pijnlijk ervaren en deze met meer rust en focus doorkomen. Bovendien kunnen vrouwen zich al in de zwangerschap voorbereiden op het gebruik van de bril door middel van een app die ademhalings- en ontspanningsoefeningen aanbiedt.

Veiligheid voorop

Het gebruik van de VR-bril gebeurt altijd in overleg met de verloskundige. Er zijn situaties waarin de bril niet kan worden gebruikt, zoals bij zwangerschapsvergiftiging of ernstige wagenziekte. Het Verloskundig Centrum werkt met duidelijke protocollen, waarbij de veiligheid van de vrouw altijd voorop staat. Er wordt steeds gekeken naar wat het beste past bij de situatie en het verloop van de bevalling.

Innovatie

De inzet van de VR-bril sluit aan bij de visie van het Verloskundig Centrum CuraVita, dat zich richt op persoonlijke en passende zorg. Het centrum wil bijdragen aan een prettige en veilige bevallingservaring, en ziet de VR-bril als een waardevolle aanvulling op de bestaande vormen van begeleiding en pijnbestrijding.

Deze innovatie onderstreept het streven van het centrum om moderne technologie te integreren in de zorg, en biedt vrouwen een extra hulpmiddel om de bevalling op hun eigen manier te ervaren.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel