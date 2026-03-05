 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Opbrengst kerstlichtjesactie helpt drie goede doelen in Ooltgensplaat

Foto

Donderdag 5 maart 2026

De Jeugdraad en Dorpsraad Ooltgensplaat hebben de opbrengst van de kerstlichtjesactie overhandigd aan drie goede doelen in het dorp. 

De cheques van 500 euro zijn op zaterdag 28 februari 2026 uitgereikt aan woonzorgboerderij De Goede Zorg en de Voedsel-Express. Dit burgerinitiatief helpt inwoners die onvoldoende geld hebben voor eten, drinken en hygiëneproducten. De Voedsel-Express bezorgt voedselpakketten en ondersteunt mensen die buiten de voedselbank vallen. Ook kunnen hun vrijwilligers zelfs maaltijden verzorgen als dat nodig is. De grootste cheque van 1000 euro is uitgereikt aan de Burgerhulpverlening voor een AED-apparaat.

“Organisaties die zich iedere dag met hart en ziel inzetten voor anderen en die van onschatbare waarde zijn voor onze gemeenschap”, noemt Dorpsraad Ooltgensplaat de drie doelen op sociale media. “De kerstlichtjesactie laat ieder jaar weer zien hoe sterk de verbondenheid in onze gemeenschap is. Samen zorgen we voor elkaar, juist wanneer het nodig is. Daar mogen we met elkaar trots op zijn."

De actie ‘Een lichtje voor Ooltgensplaat’ is een initiatief van Dorpsraad Ooltgensplaat in samenwerking met het Raadhuis Ooltgensplaat en het Weeghuisje Ooltgensplaat. In november 2025 werden inwoners van het dorp opgeroepen om een symbolisch lichtje te kopen waarvan de opbrengst volledig naar goede doelen zou gaan. Met succes: in een aantal weken tijd werden er honderden lichtjes verkocht.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Politiek op donderdag: partijen trekken de samenleving in
Foto
Vrijwilligers maken verschil in de buurt
Foto
Bevallen met VR-bril nu mogelijk in Dirksland
Foto
Wat vinden de partijen van het armoedebeleid?
Foto
Wie er naar Nederland komt: een uitleg over migranten, asielzoekers en statushouders
Foto
Omroep Archipel en Eilanden-Nieuws lanceren gezamenlijk opiniepanel
Foto
De gemeente bereidt zich voor op de Aziatische hoornaar en de tijgermug
Foto
Basisschooljuf uit Den Bommel bereikt honderdduizenden mensen op TikTok
Foto
Meeste gemeenten halen doelen voor woningbouw niet: Goeree-Overflakkee blijft positief
Foto
Het waterschap en de gemeente onderzoeken overdracht van wegen