Opbrengst kerstlichtjesactie helpt drie goede doelen in Ooltgensplaat





De Jeugdraad en Dorpsraad Ooltgensplaat hebben de opbrengst van de kerstlichtjesactie overhandigd aan drie goede doelen in het dorp.

De cheques van 500 euro zijn op zaterdag 28 februari 2026 uitgereikt aan woonzorgboerderij De Goede Zorg en de Voedsel-Express. Dit burgerinitiatief helpt inwoners die onvoldoende geld hebben voor eten, drinken en hygiëneproducten. De Voedsel-Express bezorgt voedselpakketten en ondersteunt mensen die buiten de voedselbank vallen. Ook kunnen hun vrijwilligers zelfs maaltijden verzorgen als dat nodig is. De grootste cheque van 1000 euro is uitgereikt aan de Burgerhulpverlening voor een AED-apparaat.

“Organisaties die zich iedere dag met hart en ziel inzetten voor anderen en die van onschatbare waarde zijn voor onze gemeenschap”, noemt Dorpsraad Ooltgensplaat de drie doelen op sociale media. “De kerstlichtjesactie laat ieder jaar weer zien hoe sterk de verbondenheid in onze gemeenschap is. Samen zorgen we voor elkaar, juist wanneer het nodig is. Daar mogen we met elkaar trots op zijn."

De actie ‘Een lichtje voor Ooltgensplaat’ is een initiatief van Dorpsraad Ooltgensplaat in samenwerking met het Raadhuis Ooltgensplaat en het Weeghuisje Ooltgensplaat. In november 2025 werden inwoners van het dorp opgeroepen om een symbolisch lichtje te kopen waarvan de opbrengst volledig naar goede doelen zou gaan. Met succes: in een aantal weken tijd werden er honderden lichtjes verkocht.

Door Internetredactie Omroep Archipel