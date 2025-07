Bevers hebben het goed op Goeree-Overflakkee

Het aantal bevers neemt toe in Nederland, ook op de Zuid-Hollandse eilanden, het werkgebied van Waterschap Hollandse Delta. Meer bevers is goed voor de biodiversiteit, maar het graven en knagen heeft ook een keerzijde. Op sommige locaties kan de bever een gevaar vormen voor de openbare veiligheid door de schade die hij veroorzaakt.

Door Ron Broekhart

Beverburcht

Bevercoördinator Jan van der Baan is verantwoordelijk voor het leefgebied in de regio en controleert onder andere de burchten van de bever. “De burcht bouwen doen ze zelf, maar als wij zien dat er schade is aan onze infrastructuur, dan proberen we die bever een ander plekje te geven,” vertelt Van der Baan. De bever trekt steeds vaker richting de bewoonde wereld. Dat blijkt uit knaag- en graafsporen op verschillende plekken in het gebied. Om de kades en dijken in de Hollandse Delta sterk en betrouwbaar te houden, heeft het waterschap voorzorgsmaatregelen genomen.

Zwaarst beschermde status

De populatie in het werkgebied van waterschap Hollandse Delta werd in 2024 geschat op zo’n 2.500 tot 3.000 bevers. In 2025 zijn daar al ruim 1.000 jongen bij gekomen. De bever is Europees beschermd en heeft zelfs de zwaarst beschermde status. “Overdag slapen ze, want ze zijn vooral tijdens de schemering actief. We laten ze dus met rust. We moeten sowieso altijd op minstens 100 meter afstand van de burcht blijven,” aldus Van der Baan.

Waterschap Hollandse Delta zorgt niet alleen voor de bevers, maar ook voor schoon water, veilige dijken en wegen. Daarnaast beheert het waterschap zo’n 7.300 kilometer aan sloten en slootkanten in de polder.

