Bibliotheek zoekt biebbazen voor nieuw kinderbestuur

De Bibliotheken Zuid-Hollandse Eilanden starten begin 2026 met een kinderbestuur. Kinderen uit groep 5, 6 en 7 van de basisschool krijgen de kans om mee te denken over de jeugdafdeling, het boekenaanbod en de activiteiten van de bibliotheek. De werving voor het bestuur is inmiddels gestart.

Het kinderbestuur komt vanaf januari 2026 maandelijks bijeen in één van de elf bibliotheekvestigingen in de regio. De bibliotheek is op zoek naar kinderen die willen meedenken, ideeën hebben voor nieuwe activiteiten en willen helpen bij de uitvoering van evenementen zoals het Kinderboekenweekfeest. Ook kinderen die minder enthousiast zijn over lezen, maar wél iets willen betekenen voor de bibliotheek, worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich aan te melden.

Geïnteresseerde kinderen kunnen zich tot 31 oktober 2025 aanmelden door een e-mail te sturen naar: sollicitaties@bibliotheekzhe.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel