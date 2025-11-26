Ondernemersportaal gelanceerd tijdens bedrijfsbezoeken op het eiland

Op de Dag van de Ondernemer, vrijdag 21 november 2025, bezocht wethouder Henk van Putten samen met medewerkers van de gemeente veertien bedrijven verspreid over Goeree-Overflakkee. De gemeente sprak met ondernemers in alle dorpen van het eiland om hen te bedanken voor hun werk en om te horen welke uitdagingen en kansen er spelen voor hun bedrijven en de leefbaarheid van de dorpen.

Tijdens de bezoeken kwamen verschillende sectoren aan bod. In Ooltgensplaat ging het gesprek over het belang van lokale voorzieningen voor kleine kernen, terwijl in Achthuizen een tuinderij liet zien hoe een familiebedrijf traditie combineert met moderne technieken. In Den Bommel stond sociaal ondernemerschap centraal en een jachthaven in Stad aan ’t Haringvliet belichtte de ontwikkeling van een toekomstbestendige haven. Ook bedrijven in de interieurbranche, woningmarkt, maritieme sector en horeca deelden informatie over hun activiteiten en uitdagingen op het eiland.

Ondernemersportaal

Op dezelfde dag lanceerde de gemeente een nieuw digitaal ondernemersportaal. Dit platform biedt informatie over regels, vergunningen en lokale kansen. Het portaal is bedoeld om ondernemers, en in het bijzonder startende ondernemers, te ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie en het opstarten van hun bedrijf op het eiland.

Van Putten: “Vandaag zetten we op dat gebied een mooie stap: we lanceren een nieuw ondernemersportaal. Een centrale plek waar alle praktische informatie over ondernemen op Goeree-Overflakkee samenkomt. Van regels en vergunningen tot duurzaam ondernemen en lokale kansen. Het portaal maakt het voor iedereen makkelijker om snel de juiste weg te vinden. Daarbij hebben we nadrukkelijk oog voor startende ondernemers. Vanaf het nieuwe jaar heten we hen op een persoonlijke en aansprekende manier welkom, zodat zij een goede start maken op ons eiland!”

Bekijk het nieuwe ondernemersportaal hier.

Door Internetredactie Omroep Archipel