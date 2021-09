Biertje zonder prik? Even testen aan de overkant.

Nee geen biertje waaruit het koolzuur is verdwenen omdat het te lang heeft gestaan. Maar een bezoek aan de horeca omdat je niet gevaccineerd bent. Wil je op Goeree-Overflakkee een horecagelegenheid bezoeken zonder vaccinatie dan zal je eerst naar Hellevoetsluis of Zierikzee moeten reizen om je te laten testen.

Geen vaccinatie door gezondheidsproblemen

Vera uit Sommelsdijk ondervindt als jongere veel hinder van het testen voor toegang. Vanwege ernstige gezondheidsproblemen is zij niet in staat om zich te laten vaccineren. “Hiermee wil ik niet zeggen dat ik tegen vaccinaties ben, echter wel tegen de maatregelen die momenteel getroffen worden”, aldus Vera. Het gevolg is dat ze zich om de drie dagen moet laten testen búiten Goeree-Overflakkee om het leven te leiden dat ze wil leiden óp Goeree-Overflakkee.

Gemeente niet blij met ontbreken Testen voor Toegang-locatie

Ook de gemeente is niet blij met de huidige situatie. “We vinden het onwenselijk dat er op Goeree-Overflakkee geen Testen voor Toegang-locatie is, zeker ook omdat we een grote plattelandsgemeente zijn waarbij de afstanden al groter zijn”, aldus Germa Laarman, communicatieadviseur van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het is wel de vraag wat de gemeente kan doen om dat te veranderen. De gemeente gaat hier namelijk niet over. Ook de GGD laat desgewenst weten hier niet over te gaan en niets aan de situatie te kunnen veranderen. De GGD-testlocatie in Middelharnis is niet voor Testen voor Toegang.

De Rijksoverheid heeft Testen voor Toegang belegd bij de Stichting Open Nederland, die met 11 commerciële testaanbieders op meer dan 120 locaties testen aanbieden. Op Goeree-Overflakkee dus helaas niet. De gemeente wil bij zowel Stichting Open Nederland als de GGD het signaal afgeven dat ze prijs stellen op een testlocatie voor Testen voor Toegang die dichterbij is.

Hoop voor de toekomst

Vanaf 11 oktober gaat het systeem van Testen voor Toegang veranderen. Voor de periode vanaf 11 oktober 2021 loopt er een nieuwe marktaanvraag voor testaanbieders. Vanaf dan worden testaanbieders per test betaald en kunnen zij zelf aangeven waar, wanneer en hoeveel personen zij kunnen testen. Met de ingang van dit nieuwe systeem eindigen alle bestaande contracten met testaanbieders. Het is nog de vraag waar dan de testlocaties voor Testen voor Toegang zullen zijn. Mogelijk dat er dan een locatie komt op Goeree-Overflakkee.