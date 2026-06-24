Bijna 90 inzendingen voor fotowedstrijd over erfgoed





De fotowedstrijd rond het thema erfgoed van gemeente Goeree-Overflakkee heeft 87 inzendingen opgeleverd. Deze wedstrijd is onderdeel van het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaarten van het eiland.

Van alle inzendingen voldeden er 78 inzendingen aan de voorwaarden. Deze foto's gaan door naar de volgende ronde, waarin gestemd kan worden. Van de 25 inzendingen met de meeste stemmen wordt een (digitaal) fotoboek gemaakt.

Inwoners konden tussen in mei 2026 foto’s insturen van bekende monumenten of minder opvallende erfgoedlocaties. De wedstrijd leverde uiteenlopende locaties op. Zo werd de coupure naar het havenplateau van Herkingen gefotografeerd, een schuur in Sommelsdijk waar uienzaad werd gedroogd en de Jozefkapel in Melissant. Ook foto’s van diverse molens, kreken en sluisjes op het eiland werden ingestuurd. Uit de tientallen foto’s en bijbehorende omschrijvingen bleek maar weer eens hoe rijk en veelzijdig het erfgoed van Goeree-Overflakkee is.

Stemmen op vijf favoriete foto's kan vanaf 22 juni tot en met maandag 20 juli 2026 via de website.

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Door Internetredactie Omroep Archipel