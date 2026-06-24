Zeevonk zorgt voor bijzonder schouwspel langs de kust van Ouddorp





Door het warme weer is langs de kust van Ouddorp soms een bijzonder natuurverschijnsel te zien: zeevonk. Dit kleine, eencellige organisme geeft licht af door een chemische reactie. Daardoor lijkt de zee in het donker blauw op te lichten.

Voor veel mensen is het een indrukwekkend gezicht. Ingrid van Veen van de Facebookpagina Zeevonk Alert Ouddorp volgt het verschijnsel al jaren. "Dan zie je de zee helemaal oplichten. Dat vind ik altijd wel heel gaaf", vertelt ze. Haar interesse begon nadat ze het zelf een keer had gezien. "Toen heb ik de smaak te pakken gekregen. Sindsdien is die hobby eigenlijk nooit meer weggegaan en blijf ik kijken of er zeevonk te zien is."

Zonnige dagen

Op haar Facebookpagina worden beelden en waarnemingen gedeeld, al blijft het verschijnsel moeilijk te voorspellen. "De ene keer heb je geluk en de andere keer niet. Maar ik ga er niet speciaal mijn bed voor uit", zegt Ingrid.

Volgens haar is de kans op zeevonk vaak groter tijdens warme en zonnige dagen. Vooral temperaturen van twintig graden of hoger kunnen helpen. "Vaak als het wat warmer weer is, helpt dat mee. Maar het blijft onvoorspelbaar. Ik heb het ook weleens in november, maart of april gezien. Vaak waren dat periodes met een aantal zonnige dagen achter elkaar. Warm weer kan een extra factor zijn, maar het is zeker niet de enige."

Bijzondere alg

Anne Los van Natuurmonumenten legt uit wat zeevonk precies is. "Het is eigenlijk een soort alg. Het is een beetje gek, want het is geen plant en geen dier. Meestal zie je ze niet, maar soms komen ze met de golven naar boven en kleuren ze blauw. Dat is echt een heel bijzonder gezicht om te zien."

Om zeevonk te kunnen zien, moeten verschillende omstandigheden goed zijn. "De watertemperatuur moet goed zijn, er moet weinig wind staan en je moet op het juiste moment op de juiste plek zijn", legt de boswachter uit.

Zwemmen tussen de zeevonk

Zeevonk is geen nieuw verschijnsel. Het komt al lange tijd voor en niet alleen in Nederland. "Het komt niet alleen in Nederland voor, maar op veel meer plekken in de wereld. Wel zien we dat de temperaturen stijgen en zomers warmer worden. Daardoor wordt de kans groter dat mensen het waarnemen, maar nieuw is het zeker niet."

Wie zeevonk tegenkomt, kan er zelfs tussen zwemmen. Volgens Anne is dat niet gevaarlijk. "Juist door die beweging ontstaat de blauwe kleur. Je kunt er dus gewoon in zwemmen en het van dichtbij beleven. Dat maakt het juist zo bijzonder."

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Door Internetredactie Omroep Archipel