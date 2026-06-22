 Luister radio: De late avond of kijk live TV

Persoon uit water gehaald en overleden op strand Brouwersdam

Foto behorende bij Persoon uit water gehaald en overleden op strand Brouwersdam
Foto behorende bij Persoon uit water gehaald en overleden op strand Brouwersdam
Foto behorende bij Persoon uit water gehaald en overleden op strand Brouwersdam
Foto behorende bij Persoon uit water gehaald en overleden op strand Brouwersdam

Maandag 22 juni 2026

Maandagmiddag 22 juni 2026 is op het strand van de Brouwersdam bij Ouddorp een persoon overleden.

Volgens de politie werd omstreeks 17:00 uur het slachtoffer, een toerist uit Duitsland, door een omstander uit het water gehaald. Ambulance, politie brandweer en de traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. 

Hulpverleners hebben het slachtoffer gereanimeerd, maar deze inspanningen mochten niet meer baten. Het slachtoffer overleed op het strand.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Realistische miniatuurwereld brengt liefhebbers samen in Herkingen
Realistische miniatuurwereld brengt liefhebbers samen in Herkingen
Defect koelsysteem leidt tot tropenrooster op basisschool Dirksland
Defect koelsysteem leidt tot tropenrooster op basisschool Dirksland
Provincie versoepelt regels voor woningbouw op het eiland
Provincie versoepelt regels voor woningbouw op het eiland
Bezoekers welkom in de Aziatische tuin van Diederik in Stellendam
Bezoekers welkom in de Aziatische tuin van Diederik in Stellendam
Leerlingen CSG Prins Maurits halen ruim 12.000 euro op voor goed doel
Leerlingen CSG Prins Maurits halen ruim 12.000 euro op voor goed doel
Gemeente wil oud jaagpad bij Sommelsdijk Havenkanaal herstellen
Gemeente wil oud jaagpad bij Sommelsdijk Havenkanaal herstellen
Veel vooroorlogse woningen op Goeree-Overflakkee hebben laag energielabel
Veel vooroorlogse woningen op Goeree-Overflakkee hebben laag energielabel
Natuurbrandgevaar blijft aandacht vragen tijdens droge en warme periode
Natuurbrandgevaar blijft aandacht vragen tijdens droge en warme periode
Kwartiermaker wil Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat nieuw leven inblazen
Kwartiermaker wil Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat nieuw leven inblazen
Hogere lasten en minder voorzieningen om tekort te dichten
Hogere lasten en minder voorzieningen om tekort te dichten