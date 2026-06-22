Persoon uit water gehaald en overleden op strand Brouwersdam





Maandagmiddag 22 juni 2026 is op het strand van de Brouwersdam bij Ouddorp een persoon overleden.

Volgens de politie werd omstreeks 17:00 uur het slachtoffer, een toerist uit Duitsland, door een omstander uit het water gehaald. Ambulance, politie brandweer en de traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen.

Hulpverleners hebben het slachtoffer gereanimeerd, maar deze inspanningen mochten niet meer baten. Het slachtoffer overleed op het strand.

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Door Internetredactie Omroep Archipel