Hittealarm op het eiland: organisaties nemen voorzorgsmaatregelen





Vanaf woensdag 24 juni 2026 geldt code oranje in verband met de extreme hitte. Ook op Goeree-Overflakkee worden activiteiten en werkzaamheden aangepast om zo goed mogelijk met de warmte te kunnen omgaan.

RAD past werkzaamheden aan

Bij de RAD geldt geen tropenrooster waarbij chauffeurs eerder klaar zijn, maar worden wel maatregelen getroffen om het de werknemers wat makkelijker te maken. Eerder beginnen zou voor verwarring zorgen bij inwoners die gewend zijn aan vaste inzameltijden vanaf 08:00 uur. Wel worden beladers gedurende de dag gewisseld, zodat niemand te lang zwaar werk doet in de hitte. Ook worden extra voertuigen ingezet, zodat het werk beter wordt verdeeld. Het aantal tijdsloten bij de milieustraten wordt beperkt en er wordt gezorgd voor voldoende water. Ook deelt de RAD ijsjes uit op de routes.

Bewoners wordt wel gevraagd om de container op de inzameldag al voor 08:00 uur (of ’s avonds na 20:00 uur) op de aanbiedplek te zetten. PMD-zakken mogen ook voor 08:00 al aan de kroonring worden gehangen of op de aanbiedplek worden neergezet.

Marktkramen stoppen eerder

De weekmarkt in Middelharnis gaat door, al stoppen verschillende kramen eerder dan gebruikelijk. Zo laat de snoepkraam weten om 12:00 uur te stoppen en maar beperkt chocolade mee te nemen. Ook de aanwezige poelier stopt eerder en raadt klanten aan een koeltas mee te nemen, ook als ze al vroeg komen.

Deel basisscholen stapt over op tropenrooster

Een deel van de OOVI-basisscholen stapt van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 juni over op een tropenrooster. Veel scholen zijn oud, wat ervoor zorgt dat het bij hogere temperaturen al snel warm wordt. Deze openbare basisscholen, waaronder Roxenisse in Melissant, sluiten om 12:30 uur. De kinderen kunnen dan thuis lunchen in plaats van op school. Verder worden de leerlingen tijdens de warme dagen extra geattendeerd op het drinken van water.

Ook een aantal christelijke basisscholen van Kindwijs sluit eerder. Op alle vestigingen van zowel OOVI als Kindwijs wordt opvang aangeboden als ouders de kinderen niet eerder uit school kunnen halen.

Brandwondenstichting waarschuwt voor heet zand

Niet alleen de zon kan voor verbranding van de huid zorgen, ook heet strandzand kan gemeen pijn doen. Als de luchttemperatuur oploopt tot rond de 30 graden of hoger, kan droog zand in de volle zon temperaturen van 50 graden of meer bereiken. Ook andere oppervlakken zoals houten vlonders, speeltoestellen en terrastegels kunnen flink opwarmen. Binnen enkele seconden kunnen branderige voeten ontstaan en in sommige gevallen zelfs blaren. Vooral kinderen lopen extra risico met hun gevoelige huid.

Strandbezoekers wordt aangeraden niet alleen op een handdoek te liggen, maar gebruik te maken van een strandmat, ligbed of extra isolerende ondergrond. Ook is het verstandig om slippers of waterschoenen te dragen als je over het strand loopt.

Bibliotheek past openingstijden aan

De vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden passen de openingstijden aan. De bieb in Oude-Tonge is sowieso dicht in verband met een verhuizing, maar in Ouddorp sluiten ze op woensdag 24 en donderdag 25 juni om 13:00 uur. Bibliotheek Middelharnis is geopend volgens de normale openingstijden. Dat is op woensdag tot 17:00 uur en op donderdag tot 16:00 uur. Op vrijdag is Ouddorp gesloten en Middelharnis open tot 13:00 uur. Op zaterdag gelden voor Ouddorp de normale openingstijden van 10:00 tot 12:00 uur. Middelharnis gaat ook die dag om 13:00 dicht.

De temperatuur in de vestigingen wordt goed in de gaten gehouden. Mocht het te warm worden, dan kan worden besloten (een deel van) de locatie alsnog eerder te sluiten.

GO-bus rijdt niet

De GO-bus van de gemeente rijdt deze week niet. Op donderdag 25 juni zou de bus in Stellendam staan en op vrijdag 26 juni in Oude-Tonge. In de bus kunnen inwoners gemeentelijke diensten en producten aanvragen, zoals het aanvragen van een paspoort, het verlengen van een rijbewijs of het doen van een geboorteaangifte. Inwoners worden nu geadviseerd naar het gemeentehuis te komen.

Concert at Sea neemt hittemaatregelen

Het festival op de Brouwersdam vindt plaats van 25 tot en met 27 juni. In verband met de hitte zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo is er gratis drinkwater bij de toiletten, gratis zonnebrand bij de toiletten en in de Cerave Sun Lounge, en zijn er bij de twee grootste podia verkoelende watersponzen. Ook zegt de organisatie extra schaduwplekken op het strandgedeelte te creëren en mogen bezoekers een lege plastic fles met dop (tot 500 ml) en een eigen zonnebrandfles (tot 250 ml) meenemen.

Dieren krijgen extra verkoeling in Faunapark

De hitte is ook zwaar voor dieren. Zij kunnen niet (zo goed) zweten als mensen, waardoor ze overmatige warmte niet goed kwijt kunnen. Faunapark Flakkee in Nieuwe-Tonge neemt daarom de nodige maatregelen om ze door de warme dagen heen te loodsen. Zo begint het park een uur eerder met water geven en wordt meerdere keren per dag het water ververst. Ook worden de dieren getrakteerd op zelfgemaakte ijsjes van water en fruit. "Het ene dier kan er beter mee omgaan dan het andere, maar we houden ze goed in de gaten. De emoes krijgen bijvoorbeeld een heerlijke douche”, vertelt het Faunapark.

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Door Internetredactie Omroep Archipel