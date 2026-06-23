Zestien jubilarissen gehuldigd tijdens ledenavond fanfareorkest De Hoop





Fanfareorkest De Hoop heeft op 12 juni 2026 tijdens een ledenavond zestien jubilarissen gehuldigd vanwege hun langdurige lidmaatschap van de vereniging. Het gaat om leden met een lidmaatschap van 12,5 tot 70 jaar. Samen zijn zij goed voor meer dan 500 jaar lidmaatschap.

De ledenavond begon met een workshop Drumtastic. Daarna volgden een gezamenlijk diner en een pubquiz met vragen over de vereniging, de geschiedenis en de jubilarissen.

Tijdens de avond werden de jubilarissen één voor één naar voren geroepen. Zij kregen aandacht voor hun jarenlange betrokkenheid en een aandenken.

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Door Internetredactie Omroep Archipel