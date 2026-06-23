Waterschap introduceert digitale nieuwsbrief voor inwoners





Waterschap Hollandse Delta heeft een nieuwe digitale nieuwsbrief gelanceerd voor inwoners van IJsselmonde, Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. Met de nieuwsbrief, die op 22 juni 2026 werd gepresenteerd, kunnen inwoners informatie ontvangen over werkzaamheden en ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer in hun eigen omgeving.

Het waterschap beheert dijken, sloten, gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties in de regio. Via de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan projecten en werkzaamheden die invloed hebben op de leefomgeving van inwoners.

De nieuwsbrief biedt onder meer informatie over maatregelen tegen wateroverlast, de bescherming tegen hoog water en het beheer van schoon en zoet water. Ook komen werkzaamheden aan rioolwaterzuiveringsinstallaties en andere waterwerken aan bod.

Inwoners kunnen zich aanmelden voor nieuws uit hun eigen gebied. Volgens het waterschap wordt de nieuwsbrief in eerste instantie vier keer per jaar verstuurd.

Nieuwe abonnees die zich tot en met juli 2026 aanmelden, maken kans op een noodpakket van het waterschap.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel