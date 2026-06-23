Bussen rijden woensdag pas vanaf 08:00 uur door landelijke OV-staking





Op woensdag 24 juni 2026 wordt er in het openbaar vervoer in Nederland tot 08:00 uur gestaakt. Ook chauffeurs van Transdev doen mee aan deze actie, waardoor de dienstregeling pas om 08:00 uur wordt opgestart.

Vakbonden FNV en CNV voeren actie tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. De busmaatschappij schrijft op de eigen website dat het bedrijf geen partij is in het conflict, maar dat de staking wel directe impact heeft op de dienstregeling. “We kunnen vooraf niet voorspellen hoeveel collega’s het werk neerleggen”, aldus Transdev.

In verschillende regio’s, waaronder Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard, rijden de bussen weer vanaf 08:00 uur. De verwachting is dat reizigers tot 10:00 uur rekening moeten houden met rituitval en vertragingen.

De vervoerder schrijft het vervelend te vinden dat reizigers door deze actie worden geraakt. “Openbaar vervoer is er voor iedereen en speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van veel mensen. Het is daarom onwenselijk dat reizigers en het openbaar vervoer de gevolgen ondervinden van een maatschappelijk en politiek debat dat buiten onze sector ligt.” Wel is er begrip voor het feit dat vakbonden aandacht willen vragen voor onderwerpen die zij belangrijk vinden. “Tegelijkertijd vinden wij het absoluut niet passend dat het openbaar vervoer en onze reizigers daarvoor worden ingezet. Uiteindelijk zijn het reizigers die hiervan de dupe worden.”

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Door Internetredactie Omroep Archipel