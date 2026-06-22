Defect koelsysteem leidt tot tropenrooster op basisschool Dirksland





Basisschool Prins Maurits in Dirksland heeft deze week een tropenrooster ingevoerd vanwege de verwachte hitte en een defect aan het onlangs geïnstalleerde koelsysteem. Leerlingen krijgen van maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni 2026 les van 08:00 tot 12:30 uur.

Deze week worden temperaturen tussen de 28 °C en 36 °C verwacht. Omdat het onlangs geïnstalleerde koelsysteem niet werkt, is er geen mechanische ventilatie beschikbaar en loopt de temperatuur in de lokalen snel op.

De school laat weten dat er hard wordt gewerkt aan herstel van het systeem. Wanneer de storing precies is verholpen, is nog niet duidelijk. Daarbij is de school afhankelijk van leveranciers en de levering van onderdelen. Er is ook gekeken naar tijdelijke oplossingen, zoals mobiele airco's, maar die blijken vanwege de belasting van de elektriciteitsvoorziening niet geschikt.

Tijdens het aangepaste rooster lunchen leerlingen niet op school. Tijdens de lesuren zijn extra drinkmomenten ingepland. Voor ouders die door werk of andere omstandigheden geen opvang kunnen regelen, biedt de school tussen 12:30 en 14:00 uur noodopvang aan.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel