Bijzondere Fixi-meldingen van de maand

Dagelijks doen inwoners van Goeree-Overflakkee via de Fixi-app meldingen van schade of overlast in de openbare ruimte. Met de app kunnen zij eenvoudig problemen in hun buurt doorgeven, zoals kapotte straatverlichting of verkeerd aangeboden afval. Elke maand lichten wij een aantal opvallende of leuke meldingen uit.

Gedumpte fietsen

Op dinsdag 20 januari 2026 wordt er een melding gedaan in Melissant. In het tunneltje onder de N215 bij de Provincialeweg liggen volgens de melder acht fietsen. Sommigen zijn helemaal kapot, anderen gedeeltelijk. Volgens het Fixi-systeem is de melding inmiddels afgehandeld.

Groot gat

Op 28 januari 2026 wordt een melding gedaan voor Stellendam. De inwoner geeft aan dat het graafwerk bij molen de Korenlust al vier weken stilligt, maar er nog een gat in de straat zit. De melder heeft ingestuurd: “Een groot gat, in het loopgebied van de molen van Stellendam. Daarnaast een stapel klinkers. Graag actie, gevaar voor voetgangers in het donker!”

Paaltjes

Een andere melding, deze keer uit Middelharnis, heeft betrekking op de tijdelijke verwijdering van twee paaltjes in verband met een verhuizing. Volgens de melder zijn de parkeerplekken achter de woning en is het niet efficiënt als de verhuiswagen niet dichtbij kan parkeren. Blijkbaar is er een positief antwoord op het verzoek gekomen, want als reactie geeft de melder aan “Hartstikke fijn! Dankjewel daarvoor!!!”

Door Internetredactie Omroep Archipel