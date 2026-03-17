Ernstig ongeval op N59 richting Zeeland





Op de N59 richting Zeeland heeft dinsdagmiddag 17 maart 2026 rond 13:40 uur een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Bij de botsing waren drie voertuigen betrokken: twee auto's en een bestelbus. Eén bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.

Meerdere ambulances zijn ter plaatse gekomen om slachtoffers te behandelen en ook was een traumahelikopter aanwezig om medische bijstand te verlenen.

Over de toedracht van het ongeval is (nog) niets officieel bekend. Er zijn twee gewonden gevallen. Het verkeer werd lange tijd omgeleid. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel