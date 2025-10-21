Bijzondere hobby's gezocht

Het radioprogramma Op de Hoagte van Omroep Archipel start een nieuwe serie over bijzondere hobby’s op Goeree-Overflakkee. Voor deze serie zoekt de redactie van het programma eilandbewoners met een opvallende, inspirerende of ontroerende hobby. Vooral het verhaal achter de hobby is belangrijk.

Iedere week schuiven gasten aan in Op de Hoagte om te vertellen over hun werk, vereniging of prestatie. Met de nieuwe serie willen de programmamakers extra aandacht geven aan persoonlijke passies die het eiland kleur geven.

“Achter iedere hobby zit een mens met een verhaal,” zegt de Maarten de Korte van het programma. “Of iemand nu miniatuurtreinen verzamelt, sieraden maakt, modelvliegtuigen bouwt of fanatiek duikt in de Noordzee: we willen weten wat mensen drijft en inspireert. Juist dat maakt Goeree-Overflakkee bijzonder.”

De redactie zoekt hobbyisten van alle leeftijden en achtergronden. Het kan gaan om zeldzame verzamelingen, creatieve ambachten, sportieve uitdagingen, of iets heel anders. Belangrijk is dat de hobby een goed verhaal oplevert, iets wat anderen kan raken, inspireren of verrassen.

De geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd in de studio van Omroep Archipel om live over hun hobby te vertellen.

Meedoen? Inwoners van Goeree-Overflakkee die hun hobby willen delen, kunnen zich aanmelden door een korte e-mail te sturen naar opdehoagte@omroeparchipel.nl.

