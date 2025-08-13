 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Blauwalg bij strandjes aan het Haringvliet

Voor de strandjes bij Middelharnis, Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet geldt momenteel een blauwalgwaarschuwing. Dat heeft de Omgevingsdienst laten weten op de pagina van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Van zwemmen in water met blauwalg kun je ziek worden. Voorkomende klachten zijn  huid- en oogirritatie, hoofdpijn, maag- en darmklachten, benauwdheid en koorts. Ook dieren kunnen last krijgen van blauwalg. Daarom kunnen mensen en dieren beter niet zwemmen in water met een blauwalg. Wie toch in aanraking is geweest met blauwalg, kan zich het beste goed afspoelen onder de douche. Na het zwemmen in oppervlaktewater wordt douchen altijd aangeraden.

De actuele kwaliteit van het zwemwater kan gecheckt worden op www.zwemwater.nl of gebruik de Zwemwater-app.

Woensdag 13 augustus 2025
