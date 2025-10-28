Boek over hulp van adoptiegemeenten na Watersnoodramp gepresenteerd

Op maandag 20 oktober 2025 ontving Sannemarije van Baarsen in Goeree-Overflakkee het eerste exemplaar van haar boek over de adoptiegemeenten uit handen van wethouder Petra ’t Hoen. In het boek vertelt ze hoe gemeenten in Nederland de zwaar getroffen gebieden op het eiland hielpen na de Watersnoodramp van 1953. De hulp varieerde van voedsel, kleding en onderdak tot vakmensen die hielpen bij de wederopbouw.

De Watersnoodramp trof in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 vooral het zuiden van Nederland. Op Goeree-Overflakkee overstroomde 80 tot 85 procent van het eiland. Honderden mensen en dieren kwamen om, en de materiële schade was groot. Van Baarsen laat zien hoe na deze ramp solidariteit en samenwerking tussen gemeenten ontstond, en hoe dat bijdroeg aan herstel en hoop.

Het boek “Steun, herstel en verbondenheid: adoptiegemeenten in actie na de Ramp van 1953 op Goeree-Overflakkee” is gebaseerd op onderzoek voor het project Watersnood 1953 door kinderogen, een samenwerking van het Streekmuseum, het Streekarchief, scholen en de Universiteit Utrecht. Het doel is om de laatste verhalen over de ramp vast te leggen voor huidige en toekomstige generaties.

Wie zelf verhalen of foto’s heeft van de Watersnoodramp kan contact opnemen met het Streekmuseum via watersnood@streekmuseum.nl. Het boek is te bestellen via de website van het Streekmuseum, en een inkijkexemplaar is te zien in de ontvangsthal van het gemeentehuis, waar ook een expowand over de adoptiegemeenten te bekijken is.

