Boeren kunnen subsidie aanvragen voor centrale wasplaatsen

Boeren in Zuid-Holland kunnen sinds 9 maart 2026 subsidie aanvragen om spuitapparatuur schoon te maken bij een centrale wasplaats. Zo wil de provincie voorkomen dat vervuild water in sloten en riviertjes terechtkomt. Tot en met 9 juni 2026 kunnen landbouwbedrijven, loonwerkbedrijven en mechanisatiebedrijven een aanvraag indienen.

Bij een centrale wasplaats maken meerdere ondernemers samen hun machines schoon. Dit verlaagt de kosten per bedrijf en heeft een grotere positieve impact op de waterkwaliteit. De provincie vergoedt tot 80 procent van de kosten voor een nieuwe wasplaats of het aanpassen van een bestaande. Ook kan subsidie worden aangevraagd voor een adviseur die helpt bij de aanvraag of bij het organiseren van samenwerking tussen bedrijven.

Ondernemers kunnen voor vragen contact opnemen met de provincie via pa.van.sabben@pzh.nl of 06-42570824. Meer informatie staat op het subsidieportaal van de provincie Zuid-Holland.

Door Internetredactie Omroep Archipel