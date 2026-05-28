Vrouw aangevallen door roofvogel: 'Hij draaide om voor nóg een aanval'





Een wielrenster uit Stad aan ’t Haringvliet dacht zondag 24 mei 2026 rustig naar huis te fietsen, tot vermoedelijk een buizerd zich plotseling op haar rug stortte.

Het incident vond plaats op de Oostendensedijk, buiten Stad aan ’t Haringvliet. De vrouw deed na afloop een melding via de Fixi-app. Naar aanleiding van de melding waarschuwt Waterschap Hollandse Delta inwoners om extra alert te zijn op roofvogels die in deze periode hun nest verdedigen. Wandelaars en fietsers krijgen het advies een pet of helm te dragen en honden kort aan de lijn te houden.

De meldster is blij dat er iets met haar Fixi-melding wordt gedaan. “Vorig jaar hadden ze netjes borden neergezet tussen Manege Oostmoer en Het Vogelnest. Nu staat er totaal geen waarschuwingsbord, dus je verwacht het niet.” Ze is ook nog niet helemaal bijgekomen van de schrik. “Ik fiets altijd naar mijn werk, maar dat was van de week ook best eng. Ik kijk nu veel meer rond en ben op mijn hoede. Zodra ik nu een vogel zie, houd ik hem wel in de gaten.”

Klauwen in rug

De aanval kwam echter totaal uit het niets. “Ik was aan het wielrennen vanuit Oude-Tonge naar huis. Ik reed zo’n 30 kilometer per uur en had dus best een vaart. In één keer klapte er iets op mijn rug. Ik heb geen schaduw gezien en ook niets in mijn ooghoeken tot in een keer die klap kwam. Ik schrok me rot en toen ik om me heen keek, zag ik hem wegvliegen waarbij de nagels van zijn klauwen uit mijn rug en shirt trokken.”

Daarmee is het nog niet voorbij want de wielrenster ziet de roofvogel weer omdraaien en opnieuw een duik maken. “Toen ben ik met een arm zwaaiend boven mijn hoofd nog meer vaart gaan maken, maar ik schrok me rot. Gelukkig had ik een helm op en was mijn hoofd dus goed beschermd.”

Ze komt er met drie gaten in haar shirt en twee wondjes vanaf. “De derde teen is niet in mijn rug gekomen, omdat daar gelukkig de bretels van mijn fietsbroek zaten. Ik heb de HAP wel even gebeld om te kijken of ik een tetanusinjectie moest hebben, maar omdat het een klauw was, was dat niet nodig. Ik heb de wondjes wel thuis schoongemaakt met alcohol.”

Felle kleuren

Volgens het waterschap zouden de vogels hun nest beschermen en vermeende vijanden aanvallen. “Ik heb weleens gelezen dat ze op felle kleuren afkomen, maar ik heb een donkergroene fiets, een zwart shirt en een zwarte helm dus felle kleuren zijn blijkbaar toch niet de enige kleuren waar ze op afkomen”, kijkt ze terug op het incident.

Door Internetredactie Omroep Archipel