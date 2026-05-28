Goeree-Overflakkee verleende vergunningen voor 53 tijdelijke woningen





Gemeenten in Nederland hebben in 2025 vergunningen afgegeven voor ruim drieduizend tijdelijke woningen. Dat zijn er ongeveer de helft minder dan een jaar eerder, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook op Goeree-Overflakkee werden de afgelopen jaren vergunningen verleend voor tijdelijke woningen. Tussen 2021 en 2025 ging het om 53 woningen.

Tijdelijke woningen zijn bedoeld om sneller extra woonruimte beschikbaar te maken op de krappe woningmarkt. Het gaat vaak om woningen die maximaal tien jaar op een locatie mogen staan. Gemeenten kunnen hiervoor makkelijker vergunningen afgeven, bijvoorbeeld op plekken die tijdelijk nog geen andere bestemming hebben.

Volgens het CBS ging het in de meeste gevallen om nieuwbouwwoningen. Landelijk werd van 2021 tot en met 2025 voor ongeveer 19 duizend tijdelijke woningen een vergunning verleend. Ongeveer 87 procent daarvan betreft nieuwbouw. Een kleiner deel ontstaat door verbouw, zoals het omzetten van een kantoorpand naar appartementen.

Doelgroepen

De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor verschillende groepen woningzoekenden. In veel gevallen gaat het om projecten voor meerdere doelgroepen tegelijk. Het aantal woningen voor zogenoemde gemengde doelgroepen nam de afgelopen jaren toe. Daarnaast werden in 2025 ruim zevenhonderd tijdelijke woningen vergund voor statushouders en vluchtelingen, onder wie Oekraïners.

Het aantal tijdelijke woningen voor studenten, mensen die uit een opvanglocatie komen en spoedzoekers daalde juist. Volgens het CBS kunnen deze groepen tegenwoordig vaker onderdeel zijn van gemengde woonprojecten.

In Zuid-Holland werden in 2025 de meeste tijdelijke woningen vergund. Landelijk gaf de gemeente Tilburg tussen 2021 en 2025 de meeste vergunningen af voor tijdelijke woningen.

Meerdere huishoudens

Volgens het CBS leveren tijdelijke woningen vaak meer woonruimte op dan het aantal woningen doet vermoeden. In één woning kunnen namelijk meerdere huishoudens wonen, bijvoorbeeld doordat bewoners voorzieningen delen. De ruim drieduizend tijdelijke woningen waarvoor in 2025 een vergunning werd verleend, bieden volgens het CBS ruimte aan bijna zesduizend huishoudens.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel