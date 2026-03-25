Boomkorvisser Jan Tanis blijft aan de Stellendamse wal door hoge brandstofprijzen





Een deel van de Nederlandse vissers vaart eind maart 2026 niet uit vanwege de gestegen brandstofkosten. Van de tientallen boomkorvissers in ons land blijft ongeveer de helft aan de kade liggen, waaronder Jan Tanis uit Stellendam.

Door Rijnmond

Vrijdag 27 maart 2026 meert de kotter GO-37 in Stellendam aan de kade, waar hij voorlopig aan de ketting blijft liggen. "De kosten verdubbelen, maar de opbrengst niet", vertelt Tanis aan RTV Rijnmond. Normaal gaat 30 tot 40 procent van de omzet op aan brandstof, inmiddels is dat ongeveer het dubbele. Volgens Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond verbruikte een boomkorkotter eerst zo’n 12.500 euro aan brandstof. Nu zou dat bijna 25.000 tot 30.000 euro zijn, vertelt hij aan de NOS. Zodra een kotter als deze de haven verlaat, wordt er meer geld uitgegeven aan diesel dan er met de vis kan worden terugverdiend.

Zorgen om behoud personeel

Het is voor visser Tanis niet de eerste keer dat hij om deze reden niet uitvaart. “Er zijn al meer brandstofcrisissen geweest, toen kregen we een vergoeding van de Europese Commissie voor gederfde inkomsten. Als je geen buffer hebt met je bedrijf, bijvoorbeeld door investeringen, dan is het zeer penibel. Of je gaat failliet, of je moet bemanning ontslaan. We moeten wel proberen ons personeel te behouden. De vissersbond polst nu bij de Europese Commissie: gaan we hier nog iets aan doen?"

De kosten doorberekenen aan de consument is volgens Van Tuinen geen optie. "Niemand gaat in één keer het dubbele betalen voor vis." Toch is de voedselvoorziening wel een punt van aandacht, zegt Jan Tanis. "Als je elke week met vele schepen tonnen vis vangt en nu niet meer, gaat de prijs voor de consument zeker omhoog. Er komt schaarste. Wij zitten altijd aan de onderste trede van de trap. We moeten afwachten wat de viskoper ervoor geeft. Daar zijn soms afspraken over, maar soms ook niet. Uiteindelijk is het voor iedereen een verlies. Hoe lang het nog duurt? Dat is gissen, maar ik houd zeker rekening met een maand."

Boomkorvissers verbruiken veel brandstof, omdat deze manier van vissen veel kracht kost. De zware vistuigen moeten over de bodem worden gesleept om de platvis, zoals tong en schol te kunnen vangen. Daarnaast moet er ook worden gevaren met een hogere snelheid dan bij andere vistechnieken. Garnalenvissers liggen bijvoorbeeld stil tijdens het vissen. Van hen blijft dan ook maar een enkeling thuis.

