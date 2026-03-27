 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Bouw 15 seniorenappartementen in Ouddorp gestart

Bouw 15 seniorenappartementen in Ouddorp gestart - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Vrijdag 27 maart 2026

Op dinsdag 17 maart 2026 is de bouw van 15 seniorenappartementen aan de Broekweg in Ouddorp officieel begonnen. Met het plaatsen van de eerste funderingsbalken door Oost West Wonen en aannemer Van den Nieuwendijk werd gevierd dat de heiwerkzaamheden zijn afgerond.

De seniorenappartementen zijn bedoeld voor 60-plussers. Ook is er een gezamenlijke ontmoetingsruimte. Hier kunnen bewoners bij elkaar komen en kunnen er activiteiten worden georganiseerd. Vijf van de vijftien appartementen zijn gereserveerd voor woningzoekenden met een Wlz-indicatie. De Wet langdurige zorg (Wlz) is een officiële beoordeling dat iemand blijvend intensieve zorg of toezicht nodig heeft.

Woningcoörperatie Oost West Wonen vierde de start van de bouw met een patatje op de bouwplaats. De verwachting is dat het complex in het voorjaar van 2027 wordt opgeleverd.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

