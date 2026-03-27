Bouw 15 seniorenappartementen in Ouddorp gestart





Op dinsdag 17 maart 2026 is de bouw van 15 seniorenappartementen aan de Broekweg in Ouddorp officieel begonnen. Met het plaatsen van de eerste funderingsbalken door Oost West Wonen en aannemer Van den Nieuwendijk werd gevierd dat de heiwerkzaamheden zijn afgerond.

De seniorenappartementen zijn bedoeld voor 60-plussers. Ook is er een gezamenlijke ontmoetingsruimte. Hier kunnen bewoners bij elkaar komen en kunnen er activiteiten worden georganiseerd. Vijf van de vijftien appartementen zijn gereserveerd voor woningzoekenden met een Wlz-indicatie. De Wet langdurige zorg (Wlz) is een officiële beoordeling dat iemand blijvend intensieve zorg of toezicht nodig heeft.

Woningcoörperatie Oost West Wonen vierde de start van de bouw met een patatje op de bouwplaats. De verwachting is dat het complex in het voorjaar van 2027 wordt opgeleverd.

Door Internetredactie Omroep Archipel