Laatste telling zet punt achter verkiezingen





Op donderdag 26 maart 2026 is tijdens een openbare zitting van het Centraal Stembureau de officiële verkiezingsuitslag bekendgemaakt. Hoewel de definitief uitgebrachte stemmen iets verschilden, wijzigde dit niets aan de zetelverdeling.

Het grootste verschil in stemmen tussen de voorlopige en definitieve uitslag zat bij het CDA. Deze partij kreeg uiteindelijk 14 stemmen meer dan oorspronkelijk op de verkiezingsavond werd gemeld. Ook ging grote winnaar, Trots op Goeree-Overflakkee, nu wel door de grens van 8.000 stemmen heen en kwam uit op 8.002.

Betrouwbare uitslag

Uit cijfers blijkt dat er 28.181 keer is gestemd. Zeven mensen hebben op het stembureau geen stem uitgebracht. In vier gevallen is er een onverklaard verschil; in drie gevallen is dit verklaarbaar, omdat door het stembureau is doorgegeven dat kiezers bijvoorbeeld hun stembiljet mee naar huis hebben genomen. Dit is onder meer waargenomen in de Exoduskerk in Sommelsdijk. Ook is er in een aantal stembureaus sprake geweest van onenigheid door echtparen die samen in één stemhokje wilden stemmen, wat door de Kieswet wordt verboden.

Acht van de 27 stembureaus zijn na de verkiezingsdag opnieuw geteld. Door de gemeente zijn drie meldingen ontvangen; geen daarvan heeft geleid tot nader onderzoek. “Het Centraal stembureau concludeert dan ook dat er geen bijzonderheden of onregelmatigheden zijn geweest die de betrouwbaarheid van de uitslag in twijfel trekken”, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Ook gaf zij complimenten aan de honderden vrijwilligers en ambtenaren die bij de verkiezingen betrokken zijn geweest.

Met voorkeursstemmen in de raad

Van de uitgebrachte stemmen waren er 46 blanco en 43 ongeldig. Ook is er door 3.716 kiezers bij volmacht gestemd. Door uitgebrachte voorkeursstemmen zijn er bij twee partijen verschuivingen geweest. Zo heeft bij de SGP Bart van ’t Geloof de zesde zetel behaald, doordat hij meer stemmen (244) had dan de nummer zes op de lijst. Bij het CDA heeft Liesbeth Keijzer-Westhoeve een plaats in de gemeenteraad bemachtigd door van plaats acht naar plaats zes te springen, dankzij de 243 stemmen op haar naam. Nadat alle 31 raadsleden hebben besloten of zij hun benoeming aannemen, is het aan de huidige gemeenteraad om te besluiten over de definitieve toelating.

De definitieve zetelverdeling op Goeree-Overflakkee blijft als volgt: Trots op Goeree-Overflakkee 10 zetels, SGP 6 zetels, CDA 6 zetels, VVD 2 zetels, ChristenUnie 2 zetels, GroenLinks-PvdA 2 zetels en D66 1 zetel. 50PLUS heeft niet genoeg stemmen gehaald om een zetel te behalen.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel