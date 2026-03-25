Als de deuren aan het plafond van de Kastanjehoeve konden praten





Het bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag op 3 maart 1945 was een tragische vergissing. Britse bommenwerpers wilden V2-lanceerinstallaties in het Haagse Bos uitschakelen, maar door een navigatiefout kwamen hun bommen in een woonwijk terecht. Daarbij kwamen naar schatting 500 tot 550 mensen om het leven. Volgens overlevering werden deuren uit de verwoeste huizen verzameld en later hergebruikt bij de wederopbouw elders in het land. Zo zouden ze uiteindelijk ook terecht zijn gekomen in de Kastanjehoeve in Achthuizen.

Het gaat om een bijzonder voorbeeld van hergebruik, waarbij materialen uit de puinhopen van Den Haag hun weg vonden naar een noodboerderij op Goeree-Overflakkee. De exacte toedracht is echter grotendeels onbekend. “De restmaterialen zijn waarschijnlijk verzameld en naar een depot in Rotterdam vervoerd, waarna ze uiteindelijk bij de Kastanjehoeve terechtkwamen. Daar is het dak van gemaakt,” vertelt de huidige bewoner Aad de Kool. “Door de schaarste zal er een depot zijn opgezet, mogelijk door de Duitsers, waar ondernemers materialen konden verkrijgen. De deuren zijn vermoedelijk per boot hierheen vervoerd.”

Achter elke deur een verhaal

De deuren die aan het plafond van de boerderij zijn bevestigd, lijken op binnendeuren, maar blijken buitendeuren met brievenbussen te zijn. “Het zijn er meer dan honderd. Achter elke deur zit, filosofisch gezien, een verhaal: met verdriet, maar ook met mooie herinneringen van de gezinnen die erachter hebben geleefd,” zegt De Kool. De boerderij zelf is opgebouwd met materialen van gesloopte boerderijen uit de omgeving. Tijdens de oorlog wilden de Duitsers vrij zicht hebben op het landschap om de vijand te kunnen waarnemen en beschieten. Boerderijen werden daarom afgebroken, waarna noodboerderijen werden gebouwd. “De dakpannen zijn afkomstig van die gesloopte boerderijen. Aannemer Smeets uit Achthuizen heeft in 1943 de deuren aan het beschot bevestigd. Hij heeft goed werk geleverd, want na al die jaren heb ik nauwelijks last van lekkage,” aldus De Kool. “De vorige bewoner, Andeweg, was ingenieur en heeft samen met zijn broer de constructie later nog extra verstevigd.”

Wie precies verantwoordelijk was voor het transport van de deuren, de Duitse bezetter of Nederlandse instanties, blijft onduidelijk. Daarmee blijft ook het verhaal achter de deuren in de Kastanjehoeve voor een deel in nevelen gehuld.

Door Internetredactie Omroep Archipel