Finale van de Goeree-Overflakkee First Lego League 2026





Na maanden onderzoek, doken vrijdag 13 maart 2026 heel wat leerlingen in de geschiedenis van Goeree-Overflakkee. Het UNEARTHED-seizoen van FIRST® LEGO® League 2026 heeft namelijk 24 teams uit het basis- & voortgezet onderwijs sinds september 2025 meegenomen op een spannend archeologisch avontuur.

Tijdens de finaledag op 13 maart hebben de teams met hun zelfgebouwde en geprogrammeerde robots verschillende opgravingslocaties verkend. Ze groeven naar verborgen artefacten en hebben aanwijzingen blootgelegd die verhalen over vroegere beschavingen onthulden. Daarbij kregen ze ondersteuning van ‘De Motte’; de Historische en Archeologische Vereniging van Goeree-Overflakkee.

De FIRST LEGO League (FLL) Challenge is een internationale technologiewedstrijd die leerlingen uitdaagt te denken als wetenschappers en technici. Tijdens de FIRST LEGO League Challenge werken leerlingen in verschillende teams aan onder andere het innovatieproject. Het team kiest een probleem binnen het thema van 2026 UNEARTHED en gaat aan de slag om het probleem op te lossen door onderzoek te doen.

Daarnaast bouwen de leerlingen hun eigen robot en programmeren deze om heel veel missies te kunnen voltooien op de bijgeleverde UNEARTHED wedstrijdmat. Uiteindelijk presenteren de teams alle resultaten tijdens de finale Goeree-Overflakkee First Lego League.

De Finale van de Goeree-Overflakkee First Lego League 2026 werd dit jaar voor de zesde keer georganiseerd. Dit keer was de aula van de CSG Prins Maurits de wedstrijdarena.

De winnaar van de OverAll Award 2026 was het team van de Oranje Nassau School uit Nieuwe-Tonge. Het team van basisschool Roxenisse uit Melissant, die voor de eerste keer deelnam, ging er met de tweede prijs vandoor voor ‘Core Values’. Deze prijs krijg je wanneer je als team heel goed hebt samengewerkt.

Daarnaast was er voor iedere deelnemer een unieke UNEARTHED medaille. Deze was nog net niet opgraven uit de Goereese klei.

Door Internetredactie Omroep Archipel