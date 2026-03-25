Forse schade en verwondingen na aanrijding Langeweg Ooltgensplaat

Foto behorende bij Forse schade en verwondingen na aanrijding Langeweg Ooltgensplaat
Foto behorende bij Forse schade en verwondingen na aanrijding Langeweg Ooltgensplaat
Foto behorende bij Forse schade en verwondingen na aanrijding Langeweg Ooltgensplaat

Woensdag 25 maart 2026

Woensdag 23 maart 2026 heeft er aan het einde van de middag omstreeks 17:20 uur een ongeval plaatsgevonden op de Langeweg bij Ooltgensplaat. Bij de kruising ter hoogte van het tankstation kwamen een bestelbus en een personenauto met elkaar in aanraking.

Door de botsing liepen beide voertuigen forse schade op. Hulpdiensten, waaronder de ambulance en de politie, kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurder van de personenauto is in de ambulance behandeld en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de bestelbus bleef ongedeerd.

Een berger heeft beide beschadigde voertuigen afgesleept.

Door Internetredactie Omroep Archipel

