Forse schade en verwondingen na aanrijding Langeweg Ooltgensplaat





Woensdag 23 maart 2026 heeft er aan het einde van de middag omstreeks 17:20 uur een ongeval plaatsgevonden op de Langeweg bij Ooltgensplaat. Bij de kruising ter hoogte van het tankstation kwamen een bestelbus en een personenauto met elkaar in aanraking.

Door de botsing liepen beide voertuigen forse schade op. Hulpdiensten, waaronder de ambulance en de politie, kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurder van de personenauto is in de ambulance behandeld en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de bestelbus bleef ongedeerd.

Een berger heeft beide beschadigde voertuigen afgesleept.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel