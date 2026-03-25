SGP: niet optreden tegen illegale feesten geeft verkeerd signaal





In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart 2026 werd er opnieuw een illegaal feest georganiseerd aan de Groeneweg in Den Bommel. Ook afgelopen maand was het raak op deze locatie. Voor de SGP is de maat vol. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld over de situatie.

Hoewel de politie aangaf om 07:45 uur de eerste melding te hebben gekregen, melden mensen uit de omgeving ’s nachts al last te hebben gehad van dreunende en stampende muziek en lang te hebben wakker gelegen. Hoewel verschillende inwoners op social media aangeven dat de feestvierders daar niemand kwaad doen en er verder niets wordt georganiseerd voor de jeugd, zijn er ook andere geluiden. Zo vragen diverse mensen zich af waarom legale feesten aan vergunningen en eisen moeten voldoen en deze feesten urenlang mogen doorgaan en lijken te worden gedoogd.

Verkeerd signaal

De SGP wil van de gemeente weten wanneer de eerste melding is binnengekomen en hoe er vervolgens is gehandeld. De fractie vraagt zich ook af of het college het ermee eens is dat het niet optreden tegen zulke illegale activiteiten een verkeerd signaal geeft en wil weten wanneer de grens is bereikt.

Naar aanleiding van de illegale feesten in Den Bommel is er al eerder contact geweest tussen gemeente en politie over het tijdig te kunnen beëindigen van dergelijke evenementen. De SGP wil weten wat de uitkomst hiervan is.

Naast de vraag om maatregelen is de partij ook benieuwd naar de huidige stand van zaken rondom de (her)ontwikkeling van de panden en het terrein. De monumentale hoeve uit 1791 is al jaren in verval en de loods deed enkele jaren geleden nog dienst als drugspand. Het perceel is zo’n 5000 vierkante meter groot en bestaat uit drie gebouwen: de relatief nieuwe loods waar de feesten werden gegeven, een oude schuur en de boerderij Hoeve Zeldenrust.

Beantwoording van de gestelde vragen wordt verwacht op 23 april 2026.

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel