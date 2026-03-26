Volgende fase in project N215: bouw fietstunnel van start





In het weekend van vrijdag 27 maart 2026 20:00 uur tot maandag 30 maart 2026 05:00 uur vindt voorlopig de laatste weekendsluiting plaats op de N215. De hoofdrijbaan tussen de kruising N498 bij Oude-Tonge en de rotonde Zuidelijke Randweg bij Middelharnis is dan afgesloten. Tijdens dit weekend wordt de weg aangesloten op de verdiepte ligging. De volgende stap in het project is de bouw van de fietstunnel bij Nieuwe-Tonge.

De fietstunnel bij de Molendijk moet fietsers veiliger laten oversteken naar de parallelweg. Bij de bouw wordt eerst een bouwkuip van CSM (Cutter Soil Mix)-wanden gemaakt. Dit is een trillingsvrije, grond- en waterkerende constructie. “Deze wanden maken we door de grond te mengen met cement. Als dit mengsel is uitgehard, ontstaat er een stevige wand die water en grond tegenhoudt. De CSM-wanden vormen een bouwkuip waarin we veilig kunnen werken”, meldt Mourik Infra in een brief aan de omwonenden.

Maart 2027

De volgende stappen zijn het aanbrengen van heipalen en het afwerken van de fietstunnel. Dit bestaat uit betonwerkzaamheden en het aanbrengen van asfalt, straatwerk en verlichting. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot maart 2027. Volgens het bedrijf zijn de plannen zo gemaakt dat de parallelweg en de hoofdrijbaan niet hoeven te worden afgesloten. “Alleen bij overgangen naar een nieuwe fase passen we de verkeerssituatie tijdelijk aan. Hiervoor sluiten we de hoofdrijbaan soms een nacht en een weekend af”, zo staat in de brief.

Om ruimte te maken voor de werkzaamheden aan de dorpskant vanaf april, wordt de hoofdrijbaan van de N215 iets in de richting van De Tram verplaatst. Voertuigen komen hierdoor dichter langs de woningen. Daarom zal op dit deel van de weg een lagere maximumsnelheid gelden.

Tip de redactie



redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl

Door Internetredactie Omroep Archipel