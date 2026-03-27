Tweede- en derderjaars vwo-leerlingen RGO College gaan op onderzoek





Leerlingen van vwo 2 en vwo 3 van RGO College hebben gewerkt aan speciale onderzoeksprojecten binnen de thema’s vervoer, school en schoolomgeving. Donderdag 19 maart 2026 presenteerden zij hun onderzoeken. RGO College daagt de vwo-leerlingen vanaf klas 1 uit onderzoekend te leren.

Onderzoek doe je niet uit een boek, dat moet je ervaren. Daarom werken vwo-leerlingen bij RGO College vanaf klas 1 aan onderzoeksvragen. Twee uur per week volgen zij modules Academische Vaardigheden, waarin theorie en praktijk samenkomen. De leerlingen trekken eropuit, werken samen en presenteren hun bevindingen.

In klas 1 ontdekken leerlingen projecten zoals groenbemesting in de Van Pallandtpolder, afvalonderzoek rond de school, ethiek en filosofie, moordonderzoek, robotica en verkeersvraagstukken. Ze leren hoe je een onderzoek opzet, hypotheses formuleert, gegevens verzamelt en verwerkt en hoe je je resultaten presenteert. Ze ontwikkelen een nieuwsgierige, kritische en onderzoekende houding; in de schoolbanken én in de wereld daarbuiten.

In klas 2 en 3 verdiepen leerlingen deze vaardigheden tijdens onderzoekende projectweken. De tweedejaars vwo-leerlingen gingen dit keer aan de slag met onderzoeksvragen rond het thema vervoer. In groepjes stelden zij een eigen onderzoeksvraag op, voerden het onderzoek uit en werkten alles uit in een verslag. Afgelopen donderdag presenteerden de leerlingen hun bevindingen tijdens de WON-dagen. Interessante onderzoeksvragen kwamen aan bod, zoals: ‘In hoeverre kan de gemeente Goeree-Overflakkee de kruising tussen de Graka/Sommelsdijk veiliger maken?’ en ‘In hoeverre kunnen we inwoners van Goeree-Overflakkee stimuleren voor duurzamer vervoer te kiezen?’

Klas 3 ging aan de slag met het thema ‘school & schoolomgeving.’ Een van de onderzoeksvragen die daar werd beantwoord was: ‘Hoe kan de aula van het RGO College opnieuw worden ingericht om de 'sense of belonging' tussen leerlingen te vergroten?’

Een van de docenten die de leerlingen begeleidt tijdens hun onderzoeken, is Gerben Huibrechtse. ‘Wat ik altijd leuk vind, is dat je heel gevarieerde onderzoeken krijgt. De leerlingen nemen het heel serieus. Ze zijn enthousiast en leren doorzetten en doorvragen.’

In klas 4 en 5 verschuift de focus naar academische vaardigheden: wetenschapsfilosofie, logisch redeneren, academisch schrijven, presenteren en onderzoeksvaardigheden. In klas 6 brengen de leerlingen alle kennis en vaardigheden samen in het profielwerkstuk. Met deze aanpak bereidt RGO College haar vwo-leerlingen stap voor stap voor op het hbo en de universiteit.

Door Internetredactie Omroep Archipel